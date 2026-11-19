Il rinnovo di Tchouameni: i dettagli e le parole del club

Il prolungamento del 26enne francese si inserisce in una visione chiara del Real che negli ultimi mesi si è mosso per garantire la permanenza dei propri pezzi più giovani e pregiati. Le firme di Bellingham,Güler ed ora di Tchouameni. Quest'ultimo, arrivato nella capitale spagnola nel 2020 dal Monaco, ha già disputato 205 partite e vinto 8 titoli tra i quali una Champions League, due Mondiali per club, due Supercoppe europee, un campionato, una Copa del Rey e una Supercoppa spagnola. Il club ha reso nota la firma tramite un comunicato: "Il Real Madrid CF e Aurélien Tchouameni hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del nostro giocatore, che rimarrà legato al club fino al 30 giugno 2032.È un giocatore della nazionale francese, con cui ha disputato finora 50 partite e ha vinto una Nations League nel 2021".