José Mourinho conferma: punta su Endrick. Lo vuole tenere. E pubblicamente dice e ribadisce quanto trapelato ( QUI LA RICOSTRUZIONE ) nei giorni scorsi: " Il Real ha bisogno di lui" . Niente da fare, quindi, per il Milan, che ha messo sul piatto 80 milioni - bonus compresi - e la Roma, alla finestra per un prestito a gennaio. "Endrick è molto felice qui. Per me, il Real Madrid è più importante di lui. Gli voglio molto bene, è fantastico. Ma il Real Madrid è più importante di lui. E questo significa che il Real Madrid ha bisogno di lui. Ecco. Proprio come voi, che scrivete, gli agenti che mandano queste cose... Io, in quanto allenatore del Real Madrid, e il Real Madrid stesso, riferendomi ai miei superiori, sappiamo che Endrick è importante per noi". Tradotto: il ragazzo sta bene, il Real ci punta, lui anche, gli agenti (Roc Nation) e gli eventuali club interessati se ne facciano una ragione. Mourinho non parla a caso. Mai.

Endrick piace a Milan e Roma: la decisione del Real Madrid

Il messaggio è diretto. Endrick piace, è apprezzato e gode della fiducia dell'allenatore, ma soprattutto è un giocatore sul quale il Real Madrid vuole continuare a puntare. Nonostante le indiscrezioni, le possibilità di mercato e le voci che lo hanno accompagnato nelle ultime settimane, la società non ha intenzione di privarsi del brasiliano. Mourinho ha per questo allargato il discorso, rivolgendosi anche a chi alimenta le notizie di mercato: «Proprio come voi, che scrivete, gli agenti che mandano queste cose... Io, in quanto allenatore del Real Madrid, e il Real Madrid stesso, riferendomi ai miei superiori, sappiamo che Endrick è importante per noi». Una presa di posizione che sembra chiudere la porta alle ipotesi di trasferimento, almeno per il momento. Il futuro del giovane attaccante resta legato al Real Madrid, dove Mourinho vuole continuare a lavorare con lui. Il talento brasiliano è felice, il club lo considera importante e l'allenatore non ha alcuna intenzione di rinunciare a una risorsa che ritiene preziosa. La linea è quella della continuità. Endrick non si muove: il Real Madrid ha bisogno di lui e Mourinho lo ha detto senza giri di parole.