MADRID (SPAGNA). Nona vittoria di fila, tra Liga e Champions, per il Real Madrid , che torna a giocare, al Santiago Bernabeu, dopo un mese tondo tondo, e s’impone sul Celta . Vittoria tutt’altro che facile per i blancos, che si ritrovano subito sotto, per la rete di Pablo Duran e, poi, falliscono un rigore con Mbappé . Nella ripresa, Mourinho rivoluzione la formazione merengue con diversi cambi offensivi e ribalta il risultato, grazie ai gol di Bellingham e del subentrato Carlos Espì . Real in vetta alla classifica insieme al Barça , che domani, a ora di pranzo, riceve il Villarreal .

L’escluso

Sorpresa maiuscola, alla lettura delle formazioni: il redivivo Vinicius, di nuovo a disposizione dopo le quattro giornate di squalifiche guadagnate per la tirata di capelli a Nathan Saliba del Villarreal, parte dalla panchina. Lo Special One, infatti, decide di sommettere ancora su Diomande, che ha fatto benissimo nel periodo in cui il brasiliano è rimasto fuori dai giochi. Con lui, in campo, gli intoccabili Guler, Bellingham e Mbappé. Claudio Giraldez risponde col suo 3-4-3, con Pablo Duran, in avanti, spalleggiato da Hugo Alvarez e Williot Swedberg.

A freddo

Una manciata di minuti e il Celta passa in vantaggio, grazie a una giocata in verticale che coinvolge Ilaix Moriba, Javi Galan e l’assisitman Williot e si conclude col tocco rapace di Pablo Duran. I blancos, piuttosto macchinosi, faticano a reagire e rischiano in un paio di occasioni di incassare il secondo gol, sfiorati sempre dallo scatenato Williot. Al 37’, però, i padroni di casa si guadagnano un calcio di rigore per uno strattone di Javi Rodriguez a Mbappé. Peccato, però, che lo stesso ex Psg fallisca clamorosamente l’occasione, sparando sopra la traversa.

La reazione

La ripresa si apre con Jutglà per Hugo Alvarez, tra gli ospiti, e col Real che parte all’attacco, alla ricerca del pareggio. Col risultato che non si schioda, prima del quarto d’ora, Mou si gioca le carte Cucurella, Valverde e Vinicius per Alexander-Arnold, Alvaro Carreras e Bernardo Silva. Poco dopo, però, è Galan a sfiorare il raddoppio ospite, con un piattone dal limite. Scampato il pericolo, il Real riacciuffa il pari grazie a un secco rasoterra di Bellingham, liberato da uno scarico di Mbappé. 5 gol in Liga per l’inglese. Mourinho, nei minuti successivi sbilancia ulteriormente la squadra in avanti, inserendo anche Endrick ed Espì. E proprio quest’ultimo, attorno al 40’, completa la rimonta, ribadendo in rete dopo un primo tentativo respinto da Ionut Radu. Real in vetta, a pari punti col Barça che, domani, ospita il Villarreal.