Brutte notizie per il Real Madrid : Endrick finisce in infermeria. Il club ha diffuso il bollettino medico sulle condizioni dell'attaccante brasiliano: "A seguito degli esami effettuati oggi dal personale medico del Real Madrid, al nostro giocatore Endrick è stata diagnosticata una lesione muscolare all'adduttore sinistro. Il suo recupero sarà monitorato". Il club non indica i tempi di recupero, serviranno dunque ulteriori valutazioni per capire quanto resterà fuori.

Real Madrid, infortunio per Endrick

L'infortunio complica una situazione già delicata. Da giorni il Milan lavora per portare Endrick in rossonero già a gennaio, e anche la Roma segue la vicenda con interesse, pensando a un prestito. Il Real Madrid ha fissato una valutazione tra i 60 e i 70 milioni di euro, e la proprietà rossonera sarebbe disposta a pagarli con una parte fissa più bonus. Per superare la resistenza dei blancos si è parlato anche di una recompra sul modello di quella usata per Nico Paz: cessione a titolo definitivo per circa 60 milioni, con la possibilità per il Real di riacquistare il giocatore per circa 80 milioni entro un paio di stagioni. Il vero ostacolo, però, è José Mourinho. Il tecnico portoghese non vuole perdere il brasiliano.