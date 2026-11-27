Mourinho avvisa tutti per Endrick: "Mercato aperto? No, chiuso. Per gennaio né arrivi e né partenze"
José Mourinho alza il muro e lo fa con due mesi di anticipo. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro l'Alaves, il tecnico del Real Madrid ha affrontato il tema del mercato di gennaio. Non è stato fatto alcun nome, ma il destinatario principale del messaggio è chiaro a tutti: Endrick. Il talento brasiliano da tempo è nel mirino di mezza Europa, tra cui anche Milan e Roma, ma il tecnico portoghese ha allontanato un suo possibile addio a gennaio.
Le parole di Mourinho: "Mercato? Le porte sono chiuse"
Il portoghese è partito dalla rosa attuale, respingendo l'idea che nel suo spogliatoio ci siano giocatori sgraditi: "Non c'è nessun giocatore che non mi piaccia o che non voglia qui". Poi ha anticipato quello che si aspetta da qui a gennaio: "Non voglio nessuno sul mercato, lo dico già da ora che mancano ancora due mesi al caos". Infine ha chiuso del tutto la porta: "Non voglio che se ne vada nessuno, le porte sono chiuse. Non voglio parlare di mercato e non voglio sentire notizie di mercato perchè non le voglio". Dunque niente acquisti e niente cessioni.
Milan e Roma alla finestra, ma la strada è in salita
Mourinho non ha cambiato idea rispetto a quanto detto una settimana fa. Alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo aveva già fatto capire di voler tenere Endrick, spiegando che "il Real Madrid ha bisogno di lui". Lo stesso Endrick, in zona mista dopo l'amichevole vinta 7-0 dal Brasile contro Singapore, aveva rimandato ogni decisione al suo allenatore. La Roma aveva già cercato l'attaccante in estate, ma allora giocatore e tecnico avevano preferito rinviare tutto alla sessione invernale. Dopo Psg-Roma, il connazionale Wesley ha detto di averlo invitato a raggiungerlo nella Capitale.
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