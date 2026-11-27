José Mourinho alza il muro e lo fa con due mesi di anticipo. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro l'Alaves, il tecnico del Real Madrid ha affrontato il tema del mercato di gennaio. Non è stato fatto alcun nome, ma il destinatario principale del messaggio è chiaro a tutti: Endrick. Il talento brasiliano da tempo è nel mirino di mezza Europa, tra cui anche Milan e Roma, ma il tecnico portoghese ha allontanato un suo possibile addio a gennaio.