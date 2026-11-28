L’erroraccio

La principale novità nell’undici del Real Madrid è la partenza dal primo minuto di Brahim Diaz, che in settimana ha sottoscritto il rinnovo fino all’estate del 2031. Con lui, in avanti, ci sono Mbappé e il confermato Vinicius. Proprio il brasiliano è il primo a provarci, liberato da uno scarico di Mbappé, ma trova la gran risposta di Sivera. La pressione dei blancos è notevole, ma a metà frazione Huijsen si fa soffiare un pallone al limite dell’area da Toni Martinez, che mette a sedere Courtois e insacca, nonostante un ultimo disperato tentativo di Konaté, che respinge quando il pallone ha già oltrepassato la linea. I padroni di casa si gettano in avanti, alla ricerca del pari, ma Bellingham, prima si vede respingere un colpo di testa dall’ottimo portiere ospite, poi prova una conclusione acrobatica, imbeccato da Guler, ma il pallone dopo un rimbalzo a terra si alza sopra la traversa.

Remontada frustrata

Ad inizio ripresa, Mou si ripresenta con Diomande e Bernardo Silva per Brahim Diaz e Tchouameni e il Real mette sotto assedio l’area basca. Gli ospiti agiscono di rimessa e, dopo una manciata di minuti, si vedono annullare il possibile raddoppio di Abde Rebach, pizzicato in fuorigioco per questione di centimetri. Scampato il pericolo, i blancos tornano all’assalto e Mbappé ci prova con un irresistibile spunto individuale, ma la conclusione risulta centrale. Col risultato che non si schioda, lo Special One, attorno al quarto d’ora, si gioca la carta Carlos Espì per Guler, ma a trovare il secondo gol sono gli ospiti con Angel Perez, che liberato dall’ex Mariano, sfugge allo svagato Huijsen e insacca. Il Real non ci sta e, varcata la metà della frazione, dimezza lo svantaggio con un sinistro stile futsal di Mbappé, liberato da una sponda di Bellingham. 14º gol in Liga per il francese. Il Real aumenta ulteriormente la pressione e, al 39’, coglie la base del palo con una capocciata di Espì. Poco dopo, Bellingham crolla in area e si guadagna un rigore. L’on-field review, però, evidenzia la simulazione dell’inglese, che si guadagna il secondo cartellino giallo e costringe in inferiorità numerica i compagni, complicando, così, il tentativo di remontada del Real. Prima sconfitta stagionale interna per i blancos, scavalcati al secondo posto dall’Atletico.