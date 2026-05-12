Dalla Spagna: "Sergio Ramos nuovo proprietario del Siviglia, accordo raggiunto"

Secondo quanto riportato da Marca, sarebbe stato raggiunto un accordo di principio per la cessione del Siviglia . L’intesa sarebbe arrivata dopo un incontro di circa due ore andato in scena in un hotel della città andalusa tra Sergio Ramos , il CEO di Five Eleven Capital Martin Ink e gli attuali azionisti di maggioranza del club .

Sergio Ramos nuovo proprietario del Siviglia, accordo raggiunto

L’operazione, ancora in attesa della formalizzazione notarile, era iniziata già nei mesi scorsi con la firma di una lettera d’intenti e un periodo di trattativa esclusiva valido fino al 31 maggio. Nel frattempo, il fondo interessato avrebbe affidato a KPMG la due diligence sui conti del club. Sergio Ramos, accompagnato dal fratello René, ha lasciato l’incontro senza rilasciare dichiarazioni, limitandosi a salutare i presenti con il pollice alzato. L’ex difensore del Real Madrid non dovrebbe avere soltanto un ruolo da proprietario, ma anche un peso importante nelle future decisioni sportive e strategiche del Siviglia.

Sergio Ramos, i numeri con il Siviglia

Sì, perché il difensore spagnolo non è soltanto una leggenda del Real Madrid, ma è cresciuto nei Rojiblancos, militando per il club anche nella stagione 2023/24 per un totale di 87 presenze e 10 gol. Senza dimenticare che, a 40 anni da poco compiuti, il centrale non ha ancora annunciato il ritiro dal calcio giocato: attualmente è svincolato.