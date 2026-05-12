Dalla Spagna: "Sergio Ramos nuovo proprietario del Siviglia, accordo raggiunto"
Secondo quanto riportato da Marca, sarebbe stato raggiunto un accordo di principio per la cessione del Siviglia. L’intesa sarebbe arrivata dopo un incontro di circa due ore andato in scena in un hotel della città andalusa tra Sergio Ramos, il CEO di Five Eleven Capital Martin Ink e gli attuali azionisti di maggioranza del club.
Sergio Ramos nuovo proprietario del Siviglia, accordo raggiunto
L’operazione, ancora in attesa della formalizzazione notarile, era iniziata già nei mesi scorsi con la firma di una lettera d’intenti e un periodo di trattativa esclusiva valido fino al 31 maggio. Nel frattempo, il fondo interessato avrebbe affidato a KPMG la due diligence sui conti del club. Sergio Ramos, accompagnato dal fratello René, ha lasciato l’incontro senza rilasciare dichiarazioni, limitandosi a salutare i presenti con il pollice alzato. L’ex difensore del Real Madrid non dovrebbe avere soltanto un ruolo da proprietario, ma anche un peso importante nelle future decisioni sportive e strategiche del Siviglia.
Sergio Ramos, i numeri con il Siviglia
Sì, perché il difensore spagnolo non è soltanto una leggenda del Real Madrid, ma è cresciuto nei Rojiblancos, militando per il club anche nella stagione 2023/24 per un totale di 87 presenze e 10 gol. Senza dimenticare che, a 40 anni da poco compiuti, il centrale non ha ancora annunciato il ritiro dal calcio giocato: attualmente è svincolato.