Ex vicepresidente Valencia: "Abramovic vuole acquistare il club"

Nonostante le sanzioni Ue inflittegli e il fatto che ancora non sia riuscito a vendere il Chelsea, Roman Abramovic avrebbe messo nel mirino il Valencia. Il magnate russo sarebbe intenzionato ad acquistare il club iberico. A tal proposito, l'ex vicepresidente della squadra della comunità valenciana Miguel Sorio ha rilasciato dichiarazioni molto importanti a Plaza Deportiva: "Peter Lim (proprietario attuale del club) ha cercato di vendere il Valencia a Londra per 250 milioni di euro e non ci è riuscito. Di recente ha fatto trapelare ai media internazionali che ha due offerte da considerare, la mia e quella dell'oligarca russo del Chelsea".