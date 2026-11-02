Balla Michael Jackson e "preme il grilletto": vi ricordate questo ex giocatore della Roma?

Halloween è già passato, ma Umar Sadiq ha deciso di concedere un ultimo spettacolo da brividi. L'attaccante nigeriano, oggi al Valencia ed ex Roma, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui si trasforma in Michael Jackson e balla sulle note di Thriller, riproducendo le mosse iconiche del Re del Pop con questa descrizione: "Thriller ma anche premere il grilletto".