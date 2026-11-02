Gasperini: "Manchester United in difficoltà, ma resta forte"

Balla Michael Jackson e "preme il grilletto": vi ricordate questo ex giocatore della Roma?

L'attccante nigeriano ha pubblicato un video creato con l'intelligenza artificiale su Instagram in cui si muove sul sed di Thriller come il Re del Pop
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 02.11.2026, 19:55

sadiqValenciaRoma

Halloween è già passato, ma Umar Sadiq ha deciso di concedere un ultimo spettacolo da brividi. L'attaccante nigeriano, oggi al Valencia ed ex Roma, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui si trasforma in Michael Jackson e balla sulle note di Thriller, riproducendo le mosse iconiche del Re del Pop con questa descrizione: "Thriller ma anche premere il grilletto".

Sadiq come Michael Jackson sui social

Il filmato richiama infatti direttamente l'esultanza del centravanti dopo il gol decisivo segnato contro l'Elche nell'undicesima giornata di Liga, in quell'occasione Sadiq aveva festeggiato provando proprio a imitare il celebre balletto di Thriller. Ora, sui social, ha rilanciato la scena in una versione ancora più curiosa, vestendo virtualmente i panni di Michael Jackson.

Il mondo ai piedi di Antonelli: i giornali e i siti di tutto il pianeta celebrano l'impresa di Kimi
Guarda la gallery

I numeri di Sadiq in Liga

Per il classe 1997 è già la seconda rete in appena quattro presenze nel campionato spagnolo, in cui milita ormai da diversi anni. Dal 2021 gioca infatti in Spagna, dove ha indossato le maglia di Almeria, Real Sociedad e appunto Valencia.

 

Tutte le news
Valencia

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS