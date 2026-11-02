Balla Michael Jackson e "preme il grilletto": vi ricordate questo ex giocatore della Roma?
Halloween è già passato, ma Umar Sadiq ha deciso di concedere un ultimo spettacolo da brividi. L'attaccante nigeriano, oggi al Valencia ed ex Roma, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui si trasforma in Michael Jackson e balla sulle note di Thriller, riproducendo le mosse iconiche del Re del Pop con questa descrizione: "Thriller ma anche premere il grilletto".
Sadiq come Michael Jackson sui social
Il filmato richiama infatti direttamente l'esultanza del centravanti dopo il gol decisivo segnato contro l'Elche nell'undicesima giornata di Liga, in quell'occasione Sadiq aveva festeggiato provando proprio a imitare il celebre balletto di Thriller. Ora, sui social, ha rilanciato la scena in una versione ancora più curiosa, vestendo virtualmente i panni di Michael Jackson.
I numeri di Sadiq in Liga
Per il classe 1997 è già la seconda rete in appena quattro presenze nel campionato spagnolo, in cui milita ormai da diversi anni. Dal 2021 gioca infatti in Spagna, dove ha indossato le maglia di Almeria, Real Sociedad e appunto Valencia.
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