Villarreal, Emery non vuole fermarsi: "Vogliamo la finale"

MONACO DI BAVIERA - "Bisogna andare passo dopo passo. Bisogna godersi questa semifinale, non so se sarà contro Liverpool o Benfica ma sia chiara una cosa: non siamo qui perchè ci dicano che siamo simpatici, noi vogliamo giocare la finale". Unai Emery e il suo Villarreal sognano ancora. Superata l'Atalanta nella fase a gironi, eliminati Juve e Bayern, il Sottomarino Giallo vola sulle ali dell'entusiasmo e non teme nemmeno i Reds, probabili prossimi avversari.