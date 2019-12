Il Rennes vince nel recupero, ok il Nantes

Il Rennes, prossimo e ultimo avversario del girone di Europa League per la Lazio, ha fatto festa allo scadere per 2-1 nell’impegno casalingo contro il Saint-Etienne, nel match della quindicesima giornata di Ligue 1 che ha visto il rinvio di Monaco-Psg causa maltempo. Nel primo tempo i padroni di casa hanno replicato grazie a Raphinha al gol iniziale di Diony, al 93' è arrivata la firma decisiva di Da Silva. Il Nantes ha invece sconfitto in casa il Tolosa per 2-1 con i gol di Touré e Blas. Inutile la rete degli ospiti (in 10 uomini dal 23' per l'espulsione di Koné) allo scadere, con il rigore realizzato da Leya. Grazie a questa vittoria il Nantes ha agganciato al quarto posto Montpellier e Bordeaux a 23 punti mentre è arrivata la quinta sconfitta consecutiva per il Tolosa, ultimo con 12 punti, assieme al Nimes (che però ha giocato una partita in meno).

Classifica Ligue 1