Ligue 1, il Psg vince grazie a Mbappè e Neymar. Vittorie per Rennes e Monaco

ROMA - Con Icardi e Cavani entrambi in panchina, ed entrambi subentrati, il Psg di Tuchel batte il Nantes nel turno infrasettimanale di Ligue 1 per 2-0. I parigini partono senza punte di ruolo mandando in campo il tridente formato da Neymar, Mbappè e Di Maria. Un primo tempo equilibrato con i parigini che non sembrano essere i soliti cannibali e che trovano qualche difficoltà a sfondare la difesa della squadra ospite. Sul finale di tempo, tuttavia, il Psg riesce a passare in vantaggio, su sviluppi di corner, grazie a Neymar, ma un fallo in area viene segnalato dal Var che annulla la rete del brasiliano e lascia il punteggio invariato sullo 0-0 all'intervallo. Per sbloccare una gara così difficile, ecco che la classe di Kylian Mbappè fa sempre la differenza. Al 52', infatti, su azione da destra di Di Maria, il francese si fa vedere al centro dell'area e con il tacco gira la palla alle spalle dell'incolpevole Lafont per l'1-0 dei parigini. Proprio il portiere ex Fiorentina, solo pochi minuti prima, aveva compiuto un ottimo intervento su Mbappè per evitare il gol del Psg, ma in questa occasione nulla ha potuto. Tuchel, allora, decide di far entrare anche Icardi e Sarabia, al posto di Draxler e Mbappè, provando a gestire il vantaggio fino al 85' quando Neymar chiude la gara sul 2-0 trasformando dagli 11 metri un rigore conquistato proprio dal bomber argentino ex Inter su un'uscita quantomeno avventata di Lafont. Nel finale, clamorosa occasione per Cavani che a porta vuota liscia il pallone rendendo vano uno splendido assist di tacco di Angel Di Maria. Nelle altre sfide del pomeriggio, poker del St. Etienne sul Nizza e vittorie per Rennes e Monaco, oltre al pari tra Digione e Montpellier.

Psg - Nantes: curiosità e statistiche

Le altre gare

Due rigori decidono il primo tempo del match tra Tolosa e Monaco. Prima quello al 5' trasformato da Ben Yedder per i monegaschi e poi il pareggio del Tolosa con Sanogo che dal dischetto fa 1-1 all'intervallo. Ad inizio ripresa grande occasione per il Monaco annullata per fuorigioco, mentre è tutto buono al 84' quando Martins mette dentro un assist del solito Ben Yedder che regala i tre punti al Monaco che vince 2-1 a Tolosa. Il Montpellier, invece, chiude il primo tempo in vantaggio sul campo del Digione per 2-1: per gli ospiti le due reti sono firmate da Mollet e Savanier che al 15’ e al 29’ minuto ribaltano il vantaggio iniziale dei padroni di casa con l’autogol di Sambia. Il Digione non ci sta e pareggia al 72' con la rete dei Mavdidi che chiude sul 2-2 la sfida. Bene il Rennes, prossimo avversario della Lazio in Europa League, che comanda 1-0 sul campo del Metz: il gol di Honou al 39’ regala tre punti agli ospiti. Il Nizza, invece cade sul campo del St.Etienne. Tanto succede nel primo tempo con i padroni di casa che con Bouanga passano in vantaggio per poi essere ripresi da Dolberg. Poi, dilaga il St. Etienne che con Hamouma e Fofana tra il 38’ e il 40’ mette a segno l'uno-due decisivo per chiudere la prima frazione sul 3-1 e poi la gara al 58’ grazie al solito Bouanga che fa doppietta e mettere il sigillo sul4-1 finale.

