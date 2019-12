Il Psg cala il poker e continua a dominare la Ligue 1

SAINT-ETIENNE (FRANCIA) - Si chiude la 17esima giornata di Ligue 1 con il poker del Psg in casa del Saint-Etienne. Gara mai in discussione con gli ospiti in superiorità numerica dal 25' del primo tempo per il rosso diretto rimediato da Aholou. Al 9' i parigini passano con un gran tiro dell'ex romanista Leandro Paredes, poi si illumina Neymar che al 43' illumina Mbappè per il raddoppio. Nella ripresa l'ex Barcellona avrebbe l'occasione di segnare, ma dal dischetto sbaglia e allora tocca ad Icardi trovare gloria al 72'. All'89' ancora sull'asse Neymar-Mbappè arriva il definitivo 4-0. 14 gare vinte su 17 giocate dalla banda Tuchel che continua a dominare il campionato.

St.Etienne-Psg, tabellino e statistiche

Vincono Rennes e Strasburgo

Due vittorie di misura nella gare del pomeriggio, tutte e due arrivate con dei successi esterni. A Bordeaux passa lo Strasburgo con un gol arrivato nelle prime battute del match con Ajorque, mentre a Lione trova i tre punti il Rennes che dopo la vittoria europea con la Lazio bissa in campionato con il gol di Camavinga all'89'. Continua dunque il buon momento dei bretoni, ora quarta forza del campionato.

Ligue 1, la classifica