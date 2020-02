Psg, pazzesco 4-4 con l'Amiens: anche Icardi in gol

AMIENS (FRANCIA) - Un Psg folle trova un punto, mantenendo comunque saldo il primo posto in Ligue 1, completando una rimonta pazzesca sull'Amiens per poi farsi agganciare nel recupero. Termina 4-4 con i padroni di casa che vanno avanti per 3-0 dopo 40', facendosi ribaltare nella ripresa dalla formazione di Tuchel, ampiamente rimaneggiata viste le assenze di Neymar, Mbappé e Sarabia, per poi trovare il pareggio al 92'. La formazione di Elsner parte fortissimo e al 5' passa subito con Guirassy, raddoppiando al 29' con Kakuta. E' proprio il centrocampista ex Lazio e Chelsea, al 40', ad illuminare per Diabate fornendo l'assist del triplo vantaggio bianconero. Gli ospiti sembrano irricionoscibili, ma prima dell'intervallo riescono ad accorciare con Herrera. Nella ripresa lo spartito cambia e una doppietta, in cinque minuti, del difensore classe 2002 Kouassi rimette immediatamente la gara in equilibrio al minuto 65. Ad un quarto d'ora dalla fine ci pensa Mauro Icardi, servito alla perfezione da Bernat, a completare l'impresa dei capitolini, ma allo scadere è ancora Guirassy a superare per la seconda volta Navas, trovando il gol del defintivo pareggio.

