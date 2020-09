Clamoroso Evra: "In Francia ancora molto razzismo. Ci inviavano escrementi"

PARIGI - Patrice Evra risponde a Noel Le Graet, presidente della Federazione calcistica francese. L'ex difensore della Juve non ha gradito alcune dichiarazioni del numero 1 del calcio francese, che in una trasmissione ha affermato che il razzismo in Francia è superato. L'ex terzino sinistro, tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram, non ha potuto fare a meno di replicare svelando molti retroscena della Nazionale francese: "Sono obbligato a rispondere a Noel Le Graet. Sono obbligato a parlare dello 'Chateau' - Clairefontaine, la Coverciano dei galletti -. Lo sapete cosa succede lì? Quante lettere razziste sono arrivate? Tipo 'Deschamps, prendi le tue scimmie e vai in Africa'. Ma le abbiamo sempre nascoste. Abbiamo persino ricevuto alcune scatole piene di escrementi". Sono queste le scioccanti parole dell'ex Manchester United che ha poi continuato: "A tavola solitamente ci sono i posti assegnati, eppure mi hanno fatto spostare e mettere in fondo, dove normalmente si sedevano Sakho e Sagna. Perché? Dovevano cambiare disposizione: hanno messo Lloris, Koscielny e il presidente al centro. Sono le regole del gioco. Anche quando si scattano le foto, è meglio che il presidente stia con Koscielny e Lloris piuttosto che con Sagna e Sakho".