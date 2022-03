Psg, che tonfo: il Monaco ringrazia Ben Yedder e Volland e vince 3-0

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Il Psg non sa più vincere in trasferta: nel match valido per la 29ª giornata di Ligue 1 la squadra di Pochettino viene sconfitta 3-0 dal Monaco al Louis II e colleziona la terza sconfitta di fila lontano dal Parco dei Principi: in una sfida nervosa, affrontata senza Messi influenzato e con Mbappé e Neymar evidentemente contratti (ed entrambi ammoniti), è Ben Yedder al 25' a portare avanti la squadra di Clement: splendido il tacco vincente dell'attaccante francese che finalizza al meglio con un tocco da futsal (sport che ha praticato da giovane) un cross tagliato di Fofana. I parigini si rendono pericolosi con l'ex Inter Hakimi su cui è bravo Nubel a chiudere, ma nel secondo tempo i monegaschi raddoppiano: è il 68' quando Volland viene pescato da Aguilar libero al centro dell'area e di piatto destro batte ancora Donnarumma. Neanche l'ingresso di Icardi movimente le sortite offensive dei parigini, che ci provano ancora con Hakimi al 73' ma l'estremo difensore monegasco chiude nuovamente bene. All'80' Kimpembe atterra Volland in area lanciato a rete da un errore in impostazione di Verratti: l'arbitro fischia rigore e ammonisce il difensore francese. Dal dischetto si presenta Ben Yedder, Donnarumma tocca ma non riesce a respingere: doppietta per l'ex Siviglia, 17° gol in Ligue 1 (superato Mbappé in testa alla classifica cannonieri) e 3-0 definitivo.