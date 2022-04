Ligue 1, Bourigeaud trascina il Rennes a Reims

REIMS (Francia) - Il sabato della 31ª giornata della Ligue 1 si apre allo stadio Auguste-Delaune di Reims dove il Rennes ha vinto senza problemi per 3-2. Match indirizzato in appena 4 minuti dagli ospiti con la doppietta di Bourigeaud al 39' (colpo di testa su cross di Laborde) e 43' (tiro deviato dal difensore) per il 2-0 poi 3-0 dopo il gol di Terrier al 58'. Vana la rimonta dei padroni di casa arrivati sul 2-3 all'80' dopo il rigore trasformato da Cajuste. Il Rennes porta a casa il 5° successo nelle ultime 6 partite e raggiunge momentaneamente il Marsiglia al 2° posto a quota 56 punti con l'OM impegnato domenica in casa contro il Montpellier.