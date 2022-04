Psg, Navas: "Con Donnarumma rapporto buono, ma qualcosa deve cambiare"

PARIGI (FRANCIA) - In casa Psg continua a tenere banco il dualismo tra Keylor Navas e Donnarumma. Pochettino non ha scelto un titolare schierando di partita in partita l'uno o l'altro. In Ligue 1 - la squadra è a un passo dalla vittoria del titolo - il costaricense ha collezionato 18 presenze mentre l'ex Milan 15, in Champions League la conta dice cinque per l'italiano, comprese le due agli ottavi contro il Real Madrid, e tre per l'ex Blancos. Al termine della sfida contro l'Angers (3-0), Keylor Navas è tornato sull'argomento: "È necessario considerare molte cose. Ho un buon rapporto con Donnarumma, ma voglio sempre giocare, voglio stare in campo in tutte le partite. E alla fine, una situazione come quella di quest'anno, non posso pensare di viverla ancora".