Icardi, un flop al Psg: “In estate andrà via, questa stagione è stata un fallimento”

Icardi in estate lascerà il Paris Saint Germain. Ne è convinto il quotidiano francese Le Parisien, che segue da vicino le vicende del Psg. Una stagione a dir poco fallimentare per l'ex attaccante dell'Inter, nonostante il decimo titolo della storia portato a casa dai francesi. Poco impiegato, impegnato più in vicende extracalcistiche.