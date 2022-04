Ligue 1, autogol di Verratti e Psg rimontato 3-3

STRASBURGO (FRANCIA) - Il Psg, con la decima Ligue 1 già in bacheca, si rilassa nella parte finale del secondo tempo e si fa rimontare da 1-3 a 3-3 dallo Strasburgo, rimediando il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro il Lens (1-1), che ha consegnato il campionato ai parigini la scorsa giornata. L'ex Paris Gameiro porta avanti i padroni di casa, ma la doppietta di Mbappé e il gol di Hakimi, che torna a segnare dopo un'astinenza che durava dal 22 settembre, ribaltano il risultato. Dal 75', momento dell'autorete di Verratti, al 92', minuto del timbro di Caci, lo Strasburgo completa la rimonta strappando un punto d'oro per la corsa a un posto in Europa.