Ligue 1, il Rennes "vede" la Champions: St. Etienne nei guai

Il sabato della 35ª giornata della Ligue1 conferma il Rennes come terza forza del campionato francese. I rossoneri di Bruno Genesio superano 2-0 il St Etienne grazie alla doppiettadi Majer nel finale del primo e del secondo tempo e si prendono il terzo posto in classifica a spese del Monaco e dello speranzoso Strasburgo, autore di una grande rimonta contro il PSG nell'anticipo del venerdì. Vittoria pesantissima per i "Rouge et Noire", che grazie a una evidente differenza reti mantengono la posizione nei confronti dei monegaschi e restano avvantaggiati nella corsa a un posto per la prossima Champions League.