Pochettino: "Messi? Critiche ingiuste, non si può parlare così di lui"

PARIGI - "Giudicare Messi in questo modo è ingiusto. Non ho dubbi sulla sua qualità. Messi ha abbastanza talento per fare quello che deve fare. Lo farà. La prossima stagione sarà completamente diversa per lui. È stato un anno di apprendimento, e non solo a livello professionale dopo essere arrivato al Paris Saint-Germain, in un nuovo campionato e con nuovi compagni di squadra, ma anche a livello familiare. Questo va tenuto in considerazione. È un grande cambiamento che può influenzare anche un giocatore come lui". Sono le parole di Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, che ha commentato così le critiche al fuoriclasse argentino in un'intervista su Europe 1. "Non si può parlare di Messi in questo modo - prosegue . È come parlare di Maradona. Non si sta parlando di un giocatore normale: Messi è allo stesso livello di Diego Maradona. È chiaro che il passaggio dal Barcellona al Paris Saint Germain è stato un cambiamento che ha necessitato un processo di adattamento".