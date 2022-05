Monaco inarrestabile: 2-1 al Lilla e aggancio al Marsiglia al 2° posto

LILLA (Francia) - Ottava vittorie consecutiva del Monaco, che centra l'aggancio al secondo posto del Marsiglia vincendo 2-1 fuori casa col Lilla: nell'anticipo della 36ª giornata di Ligue 1 sono i monegaschi a passare in vantaggio, con Tchouameni che al 20' controlla un assist al limite dell'area di Ben Yedder e fredda Jardim con un destro preciso. Nel secondo tempo la squadra di casa raggiunge il pari grazie ad Angel Gomes, che dopo una bella azione personale trafigge Nubel con un gran tiro. Al 75' però, ancora Tchouameni fissa il risultato sul 2-1, realizzando la sua prima doppietta con la maglia della squadra del Principato grazie ad un bel tentativo da fuori area che non lascia scampo al portiere. Tre punti che consentono alla squadra di Clement di salire momentaneamente in seconda posizione a 65 punti, mentre il Lilla dopo la vittoria del campionato dello scorso anno non si qualifica per nessuna competizione europea.