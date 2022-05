Ligue 1, il Nizza batte il St.Etienne in rimonta: Kluivert decisivo

NIZZA - Continua la corsa alla qualificazione in Champions League del Nizza che all'Allianz Riviera supera in rimonta il Saint-Etienne per 4-2. Partita complicata per la squadra di Galtier, sotto di due gol nel primo tempo con le reti di Bouanga e Youssouf per gli ospiti. Nella ripresa però il Nizza si rende protagonista di una clamorosa rimonta con Bard e Delort che riportano la situazione di parità. Poi al 62' ancora Delort firma il terzo gol su assist dell'ex Roma Kluivert. Poi nel finale Boudaoui firma il definitivo 4-2. Con questa vittoria Galtier sale a 63 punti, a -2 dal Monaco che occupa il terzo posto valevole per una qualificazione in Champions League.