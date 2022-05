Donnarumma: "Contento al Psg, so di essere il numero 1"

Il dualismo con Keylor Navas non gli ha permesso di giocare più di 16 partite in stagione in campionato, ma nonostante tutto Gianluigi Donnarumma è riuscito a stupire con la maglia del Paris Saint-Germain tanto da aggiudicarsi il premio come miglior portiere della Ligue 1 2021-22. Poche partite, ma abbastanza per il portiere ex Milan per far notare il suo talento a difesa dei pali della squadra parigina. A margine dell'evento del sindacato calciatori francese (UNFP) che lo ha premiato, Donnarumma ha deciso di chiudere definitivamente a ogni voce di mercato che lo vede interessato.

Donnarumma: "Al Psg sto bene" Intervistato dalla stampa a margine della premiazione, il portiere di Castellammare di Stabia ha sottolineato: "Ho giocato la metà delle partite e significa che ho lavorato bene e che ho fatto delle ottime partite. Ringrazio i i colleghi che mi hanno votato, sono davvero contento di conquistare questo premio alla mia prima stagione in Francia. Al Psg sto bene, sono molto contento di essere qua". Donnarumma: "So già di essere il numero 1" Il premio come miglior portiere della stagione sottolinea il talento del giovane portiere azzurro. Donnarumma, come svelato dalla stampa negli ultimi giorni, può sorridere per la prossima stagione in quanto il Psg lo avrebbe scelto come portiere titolare: "Non ho parlato con nessuno, sono contento di essere qua e di aver ricevuto questo premio. Il club prenderà una decisione, non c'è nessun problema e sono felice di essere qua per la prossima stagione perché ho 5 anni di contratto. So già di essere il numero 1, la società decide e non ci sono problemi. Io sto bene qua, sono davvero contento".