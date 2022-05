Ligue 1, Mbappé trascina il Psg con una tripletta. Di Maria saluta tra le lacrime

Il Marsiglia di Milik e Under va in Champions League

Chiude al secondo posto il Marsiglia di Milik e Under che batte per 4-0 lo Strasburgo con un gol proprio dell'esterno turco e con la doppietta di un altro ex Roma, Gerson. Il Marsiglia vola così direttamente in Champions League. Beffa invece per il Monaco che nonostante le reti di Badiashile e Ben Yedder viene raggiunto sul 2-2 al 96' dal Lens e chiude così al terzo posto, che vale l'accesso alle qualificazioni per la Champions League. Va in Europa League il Rennes che pareggia nel finale per 2-2 con il Lille e conquista il quarto posto. Chiude a pari punti il Nizza che batte in rimonta per 3-2 il Reims grazie alla straordinaria tripletta di Delort ma che deve accontentarsi del quinto posto che vale l'accesso alle qualificazioni per la Conference League.

Retrocesse Metz e Bordeaux

Retrocedono Metz (sconfitto dal Psg) e il Bordeaux a cui non basta una vittoria per 4-2 contro il Brest. Ha invece ancora qualche possibilità il Saint-Etienne che pareggia 1-1 contro il Nantes e chiude così al terzultimo posto: per salvarsi dalla retrocessione dovrà superare i playout. Chiude ottavo il Lione, che batte 2-1 il Clermont. Pareggio tra Lorient e Troyes per 1-1 e infine l'Angers batte 2-0 il Montepellier.