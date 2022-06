Mbappe non si pone limiti: "Vincere la Champions League a suon di gol"

NEW YORK (Stati Uniti) - Intervistato dalla BFMTV in occasione dei Draft NBA a New York, Kylian Mbappé ha approfittato della sua vacanza negli Stati Uniti per rilasciare un'intervista nella quale si è confidato sugli obiettivi della prossima stagione. L'attaccante del PSG ha rivelato che sia la Champions League che il titolo di capocannoniere di tutti i tempi del club parigino sono due dei suoi principali obiettivi.