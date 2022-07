Marsiglia, Tudor si presenta: "Grande sfida. Camoranesi nel mio staff"

MARSIGLIA (FRANCIA) - Igor Tudor si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo tecnico del Marsiglia. "Voglio un calcio intenso e coraggioso. Voglio fare bene, abbiamo dettato con Frank McCourt e con il presidente Pablo Longoria la linea per questa stagione. Questa per me è una grande sfida. Nel mio staff, come braccio destro, ci sarà Mauro Camoranesi" ha dichiarato il croato.