"Psg, Diallo e Icardi convocati per la tournée in Asia"

La nuova era del Psg è già realtà. L’arrivo di Christophe Galtier in panchina e di Luis Campos in dirigenza ha fatto da preludio alle parole con cui il presidente Nasser Al-Khelaifi aveva introdotto il cambio di filosofia, sul mercato e non solo.

Basta spese folli e giocatori da vetrina a favore di acquisti mirati con sfoltimento della rosa e “nessuna pietà per chi non ama la maglia del Psg ”, dichiarazioni letterali dello stesso Al-Khelaifi in riferimento a giocatori che, nelle ultime stagioni, hanno giocato poco ricevendo stipendi altissimi. Così il faraonico rinnovo di Kylian Mbappé ha rappresentato la classica eccezione, mentre la lista degli esuberi si conferma lunga e qualificata come noto da inizio mercato.

"Psg, è 'tregua' con Icardi"

Tale elenco sembra però destinato a ridursi, perché se il numero di giocatori che non rientrano nei piani di tecnico e società sfiora la dozzina, solo la metà di questi non sono stati neppure convocati per la tournée in Asia. A sorpresa, tuttavia, come anticipato da 'As', nella lista è spuntato il nome di Mauro Icardi, che pure è tra i cedibili in attacco. L’ex capitano dell’Inter salirà sull’aereo per la Cina insieme a Idrissa Gueye e a Abdou Diallo, difensore senegalese obiettivo di mercato di Milan e Napoli.

Herrera e Wijnaldum, l'avventura col Psg è ai titoli di coda

Per tutti e tre, comunque, l’avventura nel Psg sembra agli sgoccioli, così come per i giocatori non convocati per la tourneé, ovvero Ander Herrera, Julian Draxler, Laywin Kurzawa, per l’ex Inter Rafinha e per Georginio Wijnaldum, diventato corpo estranero alla squadra appena un anno dopo il suo arrivo dal Liverpool.