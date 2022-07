"Psg, Skriniar è sempre più lontano: concorrenza al Chelsea per Fofana"

L’arrivo di Jules Koundé al Barcellona e quello di Nordi Mukiele al Psg non hanno chiuso il domino dei difensori centrali, vera e propria stella polare del calciomercato estivo 2022.

Psg, arriverà un altro centrale Per rinforzare la propria difesa, infatti, campioni di Francia non si limiteranno all’ingaggio del talentuoso e duttile classe '97 prelevato dal Lipsia: il consulente di mercato Luis Campos e il direttore sportivo Antero Henrique hanno intenzione di consegnare al tecnico Christophe Galtier un ultimo elemento per completare la già sontuosa batteria di difensori che si compone di Marquinhos e Presnel Kimpembe, quest’ultimo deciso a rimanere a Parigi nonostante la corte del Chelsea del suo ex allenatore Thomas Tuchel.

Skriniar, il Psg resta sullo sfondo Un altro centrale sì, quindi, ma non a ogni costo, se è vero che, come riporta 'L’Equipe', la dirigenza del Psg non sembra per il momento disposta a rispolverare la candidatura di Milan Skriniar. Gli ultimi contatti con l’Inter sono ormai datati e la valutazione di 70 milioni data dal club nerazzurro al centrale slovacco è ancora ritenuta troppo alta sotto la Tour Eiffel, dove al massimo si era disposti a spingersi fino a 60 milioni.