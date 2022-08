Psg, Galtier deve aggiornare il patentino: contratto non omologato

A poche ore dal debutto in campionato contro il Clermont, e dopo aver già messo in bacheca il primo titolo stagionale, la Supercoppa di Francia stravinta grazie al 4-0 sul Nantes, il Psg si scopre… senza allenatore.

Come si apprende da 'L’Equipe', infatti, il contratto biennale di Christophe Galtier non è stato approvato dalla locale associazione allenatori, riunitasi lo scorso 28 luglio. Nulla di irreparabile, comunque, perché il problema dovrebbe essere di natura tecnica e ampiamente risolvibile. Nel verbale dell’assemblea, infatti, si legge che il tecnico del Psg è stato invitato ad “adempiere ai suoi obblighi di formazione”.

Galtier e il precedente di Carlo Ancelotti

In sostanza l’ex allenatore del Lille sarebbe sprovvisto dell’aggiornamento del proprio diploma da allenatore Uefa Pro e dovrà quindi riqualificare il proprio patentino, come obbligatorio con cadenza triennale. Si tratta di una situazione simile a quella che pochi mesi fa riguardò Carlo Ancelotti, invitato dall’Uefa lo scorso dicembre a seguire dei corsi obbligatori per aggiornare il proprio patentino scaduto e continuare a sedere sulla panchina del Real Madrid.