La sorella di Cristiano Ronaldo mette like a un post che prende in giro Leo Messi

Nella giornata di ieri, Leo Messi ha dato spettacolo contro il Clermont al debutto stagionale in Ligue 1, segnando anche un bellissimo gol in acrobazia.

Un gesto che a molti ha ricordato quello di Cristiano Ronaldo contro la Juve , ma non tutti hanno apprezzato la rete. La sorella di Cristiano Ronaldo infatti, Katia Aveiro , come riportato da Sportbible, ha commentato e messo like a un post che derideva il gesto tecnico del sette volte Pallone d'Oro , fatto che non è di certo passato inosservato al grande pubblico.

Il like galeotto di Katia Aviero contro Leo Messi

Messi ha segnato due gol e fornito un assist contro il Clermont, cosa che ha spinto anche il pubblico avversario presente allo stadio Gabriel Montpied ad alzarsi in piedi ed applaudirlo.

Si sa comunque che la rivalità tra Messi e CR7 è attivissima anche sui social e infatti, come riporta Sportbible, la pagina Instagram cr7.o_legendary, ha preso in giro il gol di Messi e lo ha paragonato all'iconica rete in mezza rovesciata del portoghese col Real Madrid contro la Juventus in Champions League nel 2018.

Pubblicando due immagini dei gol, quello di Ronaldo e quello di Messi, l'account del fan ha scritto:

"Un’azione è un tiro in porta, l’altra è una rovesciata. Una è nel campionato francese contro il Clermont, l’altra in una partita della fase a eliminazione diretta della Champions contro la Juventus. In una il calciatore appoggia le due mani e l’altro piede sul terreno e tra il suo corpo e il terreno di gioco c’entra a malapena un materasso. Mentre nell’altra immagine si vede un corpo totalmente staccato dal campo e nello spazio tra il corpo e il terreno di gioco potrebbe entrarci un altro calciatore”.

La sorella di Ronaldo, Katia Aveiro, ha messo like al post prima di commentarlo con una serie di emoji di applausi.

Il futuro di Cristiano Ronaldo però rimane in bilico

Le rivalità tra i fan su chi sia più forte tra Ronaldo e Messi esulano dai dati oggettivi, ovvero che la Pulga argentina pare destinato a una stagione al top, mentre il fenomeno di Madeira è ancora alla prese con un desiderio di trasferimento che però non sembra poter essere soddisfatto.

Ronaldo infatti vorrebbe lasciare i Red Devils, per accasarsi in una squadra che disputi la Champions League. I nomi fatti sono quelli dei top club di tutta Europa, dall'Atletico Madrid al Chelsea, dal Bayern Monaco allo Sporting Lisbona, anche se al momento lo United sembra intenzionato a tenerlo almeno per questa stagione.

Inoltre, Ronaldo ha saltato la maggior parte della preparazione pre-campionato dello United e non è chiaro se sarà presente oggi contro il Brighton.