Psg, Icardi scaricato da Galtier: la decisione dell'argentino

La notizia era nell’aria da tempo e ieri è diventata ufficiale: Mauro Icardi è stato scaricato dal Psg . "La sua esclusione per lo scorso weekend è legata a motivi tecnici - le parole dell'allenatore Galtier - ho parlato con lui, gli ho detto che intendo lavorare con una rosa ristretta alle esigenze della squadra". Immediata la risposta di Wanda Nara : "Continua a far parte del club per due anni. Per svincolare un giocatore bisogna pagare tanti soldi e non è questa la situazione".

Il sogno di Icardi resta il ritorno in A

L’ex capitano dell'Inter è da diversi mesi fuori dai programmi della società, ma ha sempre ribadito la volontà di rimanere a Parigi fino al 2024, prima di chiudere la carriera in Argentina. Certo, ora che rischia una retrocessione così pesante potrebbe cambiare qualcosa nella sua testa. Ma ad oggi resta difficile capire quale possa essere la sua futura destinazione. Negli ultimi giorni i francesi lo hanno offerto allo United e al Galatasaray. Di sicuro, la proposta più concreta è arrivata dalla serie A, nello specifico dal Monza, quando a fine giugno Adriano Galliani ha presentato a Wanda Nara un pacchetto completo che prevedeva un ruolo in tv per l’agente e una maglia da titolare per Maurito. Wanda era tentata, ma le perplessità dell’epoca del calciatore - che sogna di tornare in Italia - impedirono al Monza di procedere con la trattativa. La prossima settimana è previsto un confronto allargato tra tutte le parti. La strategia dei francesi è quella di trovare in tempi rapidi una sistemazione all'argentino, ora anche ufficialmente fuori dai piani del club.