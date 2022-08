Veretout tesse le lodi di Sanchez: "Un talento simile si può solo amare"

Un'accoglienza da star. I nuovi sostenitori impazziti di gioia ed entusiasmo. Questa è stata la cornice dell'approdo all' Olympique Marsiglia di Alexis Sanchez , arrivato a parametro zero dopo la risoluzione consensuale del contratto che lo legava precedentemente all' Inter .

Veretout su Sanchez: "Tifosi del Marsiglia entusiasti? Si può solo amare un giocatore così"

A tessere ulteriormente le lodi del Niño Maravilla, nella conferenza stampa di presentazione al match in trasferta contro il Brest, anche Jordan Veretout, altro neoarrivato in casa OM e fino all'anno scorso avversario i Serie A di Sanchez: "La passata stagione contro la Roma, in Coppa Italia, segnò un gol eccezionale. In piazze come Marsiglia, i tifosi possono solo amare un giocatore di questo calibro".