Sanchez: arriva la prima convocazione con il Marsiglia

Accolto dai fuochi d'artificio e da tanto entusiasmo, Alexis Sanchez si prepara a giocare la prima partita con l' Olympique Marsiglia . L'allenatore Igor Tudor ha infatti convocato l' ex Inter per l'incontro con il Brest. Il Nino Maravilla cileno potrebbe scendere in campo dall'inizio o entrare a gara in corso.

Sanchez: al Marsiglia per riportare i francesi a vincere trofei

Nella sua prima conferenza stampa da nuovo giocatore del Marsiglia, Sanchez ha detto: “Qui è molto tempo che non si vincono trofei, come all'Inter quando arrivai. Voglio far tornare questa squadra a vincere”. La dovrà guidare dal campo, con i gol e le sue capacità balistiche. Con i nerazzurri, proprio un suo gol è stato determinante per conquistare la Supercoppa italiana contro la Juve. A centrocampo il Marsiglia può contare anche sull'ex Roma Veretout. La partenza per l'Olympique è stata lanciata, con un bel poker che ha tacitato un po' le contestazioni all'allenatore. Ora si tratta di confermarsi (calcio d'inizio ore 20.45).