Neymar e Mbappé, al Psg è già polemica: cosa c’è dietro la clamorosa lite

Sembravano rose e fiori, poi bastano un paio di like per rovinare tutto . Neymar e Mbappé era una sintonia perfetta, ma ancora una volta il brasiliano - via social - è riuscito a creare un caso. Nella vittoria di sabato sera sul Montpellier al Parco dei Principi è successo di tutto. C’era il ritorno in campo del francese, alla prima stagionale. C’erano tutti i presupposti per una serata di festa. E così è stato, almeno nel risultato finale (5-2). Poi, però, nel mezzo Mbappé ha sbagliato un calcio di rigore (parata di Omlin), ha procurato l’autorete di Sacko (1-0) e quando l’arbitro Delajod ha concesso il secondo tiro dal dischetto ai parigini si è vissuto il primo attimo d’imbarazzo.

Il Penalty Gate

Ha provato a batterlo, il fenomeno di Bondy, ma il pallone gli è stato amichevolmente scippato da Neymar, che poi l’ha trasformato con la sua solita classe. Da lì in poi, Mbappé ha tenuto il muso per tutta la partita, anche quando ha segnato con una zampata su corner il gol del 4-1. A fine partita, Galtier ha elogiato la ‘fame’ di Mbappé e la rabbia per il rigore sbagliato. Il giorno dopo, la storia ha preso una piega diversa. Neymar, o il suo social media manager, ha messo like a tre tweet, di cui almeno uno apertamente polemico. Il primo recitava: «Il miglior rigorista al mondo ha un nome e un cognome: Neymar da Silva Santos Junior» e fin qui, nulla di clamoroso. Dopodiché, i like prendono un'escalation polemica. «Oggi, nella partita del PSG, Neymar ha segnato e umiliato (di nuovo) il portiere dal dischetto. Mbappé, invece, ha calciato molto male e ha sbagliato. Dopo la partita, l'allenatore ha detto che Mbappé sarebbe stato il principale rigorista della squadra per la stagione: una assurdità». Un like poco carino, ma più o meno nei limiti. È il terzo quello per cui O Ney dovrà dare spiegazioni: «Adesso è ufficiale: è Mbappé a calciare i rigori al PSG. Chiaramente è una questione di contratto, perché Neymar non sarebbe il secondo tiratore in nessun club al mondo, nessuno! Sembra che per contratto Mbappé sia il proprietario del PSG!».

Mbappé, il più pagato

Si è parlato tanto, in Francia, del nuovo accordo firmato verso la fine dello scorso campionato da Mbappé. Più responsabilità, più potere decisionale, ma soprattutto più soldi. Più di tutti, anche di Neymar, fino all’anno scorso il giocatore più pagato del Psg con circa 40 milioni di euro all’anno. Ora Mbappé guadagna all'incirca gli stessi soldi di Neymar (le cifre non sono state rivelate), ma ha avuto un bonus alla firma di circa 100 milioni di euro. Che divisi per i tre anni di contratto, fanno molto di più dello stipendio annuale del brasiliano che non ne fa una questione di soldi, quanto d’orgoglio. Si sente il miglior rigorista del Psg e lo dimostrano i numeri. O Ney ha poi un conto da saldare a livello morale con il pubblico del Parco dei Principi, che fino a qualche mese fa vedeva in lui il simbolo negativo del Psg. Con la doppietta al Montpellier è già arrivato a quota 5 gol in stagione, di cui due in Supercoppa al Nantes. Alla prima, in casa, ha trasformato i fischi della curva Auteuil in applausi. Mettersi contro Mbappé, l'idolo dei parigini, può di nuovo rendergli la vita particolarmente complicata.