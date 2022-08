Ligue 1, il Marsiglia frena già: solo pari con il Brest nonostante Sanchez

Il Nizza pareggia 1-1 contro lo Strasburgo: Ramsey entra solo al 68'

In attesa di giocare i playoff di Conference League giovedì prossimo, contro il Maccabi Tel Aviv, il Nizza incappa nel secondo pareggio di fila in questo inizio di campionato: finisce 1-1 il match tra la formazione rossonera e lo Strasburgo, lo stesso risultato della sfida di settimana scorsa - in trasferta - contro il Tolosa. I padroni di casa passano in vantaggio al 35' con il calcio di rigore trasformato da Delort, ma al 55' il solito Gameiro riporta il risultato in parita. Solo panchina per il talento azzurro Mattia Viti, mentre l'ex juventino Aaron Ramsey ha fatto il suo ingresso in campo al 68'.

Lens abulico in Corsica

Termina a reti bianche il match tra Ajaccio e Lens allo Stadio Francois Coty. I giallorossi cercano a tutti i costi di sbloccare il punteggio ma si infrangono ripetutamente contro il muro difensivo corso che, con coraggio, strappa il primo punto della stagione. Il Lens sale invece a quota 4 punti.

Auxerre-Angers: che spettacolo!

Gol e spettacolo ad Auxerre: finisce 2-2 il match tra i padroni di casa e l'Angers. La squadra neopromossa, spinta dalla bolgia dello Stade de l'Abbé-Deschamps, mette in difficoltà l'Angers e segna l'1-0 al 4' con Jeanvier. L'Auxerre sfrutta il momento favorevole e raddoppia al 10' grazie all'autogol di Hountondji. L'Angers non si arrende e dimezza lo svantaggio al 22' con un chirurgico rasoterra di Diony. Nella ripresa l'Auxerre resta in dieci, complice l'espulsione dell'attaccante Sinayoko e l'Angers fiuta la grande occasione: i bianconeri premono sull'acceleratore e al 77' trovano il gol del pareggio con Salama. Primo punto in campionato per l'Auxerre, tornato in Ligue 1 dopo 10 anni; secondo pareggio consecutivo per l'Angers dopo lo 0-0 con il Nantes maturato alla prima giornata.

Clermont: rimonta da sogno!

Dopo la pesante sconfitta subita all'esordio contro il Marsiglia, il Reims subisce altri 4 gol e rimane inchiodato sul fondo della classifica a quota zero punti. Allo Stade Auguste-Delaune il Clermont vince 4-2 in trasferta e conquista i primi 3 punti della stagione. I biancorossi passano in vantaggio al 23' con un calcio di rigore trasformato da Doumbia e raddoppiano ancora dal dischetto: stavolta è Balogun a presentarsi dagli undici metri. Il portiere del Clermont, Diaw, tocca il pallone ma non può impedire il gol del 2-0 dei padroni di casa. Nel secondo tempo il Reims rimane subito in dieci - espulso Agbadou - e il Clermont rientra prepotentemente in gara: Andric segna al 51' il gol dell'1-2 su rigore, il terzo della partita, e rimette tutto in bilico. Passano 10' e il Clermont pareggia: un ottimo cross di Ogier trova libero in area uno scatenato Andric che segna la doppietta personale e il 2-2. Gli ospiti ci credono e trovano la clamorosa rimonta al 72': il gol del sorpasso porta la firma di Saracevic. Il Clermont spinge per chiudere il match e il gol del 4-2 arriva punutale al 78' con un tiro a giro di Bela che si insacca nel sette. Gli ospiti si rialzano dopo la rovinosa sconfitta contro il Psg. Il Reims, con 8 gol subiti in 2 partite, deve interrogarsi sulla tenuta difensiva.

Tolosa autoritario a Troyes

Il Tolosa espugna lo Stade de l'Aube di Troyes con un convincente 3-0. I viola passano in vantaggio al 36' complice un autogol di Larouci e raddoppiano al 54' con un bel rasoterra di Ratao che supera Gallon. Nel secondo tempo il Troyes cerca, invano, di riaprire il match. Il Tolosa contiene le folate dei padroni di casa e al minuto 85 segna il gol del 3-0 con il subentrato Healey. Con questo prezioso successo esterno, il Tolosa sale a quota 4 punti. Per il Troyes, che aveva fatto vedere ottime cose nel debutto con sconfitta a Montpellier, c'è la seconda sconfitta in due partite e l'ultimo posto in classifica.

