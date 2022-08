Psg, nuove regole nello spogliatoio: bandita pure la Coca Cola

PARIGI (Francia) - Non è certo un mistero che lo spogliatoio del Psg sia stato oggetto di critiche negli ultimi anni per via di alcuni atteggiamenti "poco professionali" da parte dei suoi componenti. Ecco perché da quando si è insediato, il nuovo ds Luis Campos si è anche occupato di dare una sistemata a livello strutturale . Uno dei suoi ultimi interventi riguarda l'inserimento di un nutrizionista, che si dovrà occupare a tempo pieno del regime alimentare dei calciatori: si tratta di un professionista spagnolo, che ha già iniziato il suo lavoro, bandendo alcuni elementi dalle diete dei giocatori del Psg.

Via la Coca Cola

Tra i divieti sono finite subito le bevande zuccherate, tra cui il tè freddo e la Coca Cola. Non si tratta di un banalità, dal momento che quest'ultima è partner ufficiale del Psg da ben 22 anni (e con contratto rinnovato fino al 2024). Pure per questo, insomma, non era mai stato preso in considerazione di rimuovere la celebre bevanda dai pasti. Adesso però è diventata una regola interna, che si va ad associare a quelle prese in precedenza (già da un mese) riguardo la presenza fissa di tutta la squadra a colazione e a pranzo nel centro sportivo di Camp des Loges: un modo per controllare la loro alimentazione e per cementare un gruppo che in passato (e pure di recente) ha mostrato più di qualche crepa.