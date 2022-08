Marsiglia, Tudor elogia Sanchez: "Un campione e un esempio per tutti"

Marsiglia, Sanchez ha già conquistato Tudor

Intervenuto in conferenza stampa l’ex allenatore del Verona si è soffermato a parlare anche dell’ultimo arrivato Alexis Sanchez, destinato a dare qualità ed esperienza all’attacco in particolare in vista dell’avventura in Champions League: "Sanchez è un campione, ci sta già dando tanto in termini di voglia, intelligenza e professionalità - le parole del tecnico croato -. Non è qui per divertirsi, è una persona seria ed è un esempio per tutti, il suo esempio influenza tutta la squadra in modo positivo".