Badiashile non basta al Monaco: poker Lens, è in testa alla Ligue 1

MONACO - In attesa del Paris Saint-Germain, impegnato domani a Lilla, e del Lione, che ha una gara da recuperare con il Lorient, il Lens si prende per almeno 24 ore la vetta della classifica di Ligue 1 dopo tre giornate. Lo fa con un convincente poker inflitto al Monaco allo Stade Louis II del Principato con due reti per tempo: sblocca Openda su assist di David Costa dopo soli 7', raddoppia Machado al 38', chiudono i giochi Fofana su rigore al 54' e Said - in campo da appena 2' - al 78'. In mezzo, il momentaneo 1-2 dei padroni di casa (rimasti in 10 al 72' per l'espulsione rimediata da Vanderson) firmato dal giovane difensore franco-congolese Benoit Badiashile, nelle scorse settimane accostato alla Juventus.