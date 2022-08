Ligue1, il Nizza di Ramsey va ko: vince il Clermont

Nella terza giornata di campionato della Ligue1, cade il Nizza contro il Clermont. Prezioso successo esterno dell'Auxerre che passa a Montpellier, vince in trasferta anche il Brest che supera l'Angers. Il Tolosa pareggia, ripreso nel finale dal Lorient. Termina in parità anche Strasburgo-Reims.

Il Nizza perde terreno: ko contro il Clermont

Il Nizza parte forte, e dopo tre minuti Gouiri colpisce clamorosamente il palo. I padroni di casa reagiscono, e indirizzano al meglio la sfida trovando il vantaggio con una rete di Khaoui dopo appena sei minuti. Poco dopo Cham sfiora il raddoppio con una conclusione che termina sopra la traversa. I rossoneri hanno l’opportunità per pareggiare, ma il portiere Diaw intercetta il tiro di Lotomba. Nella ripresa il Nizza è maggiormente propositivo: Ramsey va vicino al pareggio, ma il tiro dell’ex juventino viene intercettato da un grande intervento del portiere Diaw. Nel finale il Nizza resta in nove per le espulsioni di Lemina e Todibo.

Clermont-Nizza 1-0 tabellino e statistiche

Strasburgo-Reims 1-1

Passo falso casalingo dello Strasburgo che si fa raggiungere a sei minuti dal termine. Il vantaggio dei padroni di casa arriva nel recupero del primo tempo con Djiku. Nella ripresa il Reims è maggiormente intraprendente, e trova il pareggio di Balogun nel finale di partita.

Strasburgo-Reims 1-1 tabellino e statistiche

Angers-Brest 1-3

Colpo esterno del Brest che trova un prezioso successo in casa dell’Angers. Le Douaron - sugli sviluppi di un corner - firma il vantaggio degli ospiti. L’attaccante raddoppia al 38’, quando i padroni di casa sono già in dieci uomini per l’espulsione di Sabanovic. Nella ripresa Dari mette al sicuro i tre punti con il terzo gol. I padroni di casa provano a riaprire la partita con Boufal e venti minuti dal termine.

Angers-Brest 1-3 tabellino e statistiche

Montpellier-Auxerre 1-2

L’Auxerre trova un successo in rimonta in casa del Montpellier. I padroni di casa trovano il vantaggio nella parte finale del primo tempo grazie a un gran colpo di testa di Sakho. Ma in avvio di ripresa il Montpellier resta in dieci per l’espulsione di Fayad, ma poco dopo l’arbitro espelle anche Niang: parità numerica ristabilita. Gli ospiti giocano meglio, creano un paio di opportunità per riequilibrare il risultato e trovano il pareggio con Nuno Da Costa a venti minuti dal termine dopo una strepitosa azione personale. Tre minuti dopo, l’Auxerre trova il raddoppio su calcio di rigore: dal dischetto, Autret non sbaglia. Finale di partite nervoso: entrambe le squadre finiscono in dieci.

Montpellier-Auxerre 1-2 tabellino e statistiche

Tolosa-Lorient 2-2

Un pareggio che non accontenta nessuno. I padroni di casa, dopo essere andati sotto in avvio, rimontano, ma alla fine si fanno riprendere. Lorient in vantaggio dopo appena due minuti grazie a una punizione di Lauriente. I padroni di casa vanno subito vicini al pareggio con van den Boomen, poi riportano il risultato in equilibrio grazie a Ratao. Prima dell’intervallo il Lorient ha l’occasione per passare nuovamente in vantaggio, ma il portiere del Tolosa Dupe para il rigore calciato da Moffi. Nella ripresa Dallinga porta avanti il Tolosa, ma a dieci minuti dal termine l’arbitro assegna un altro rigore agli ospiti. Sul dischetto va Kone che non sbaglia.

Tolosa-Lorient 2-2 tabellino e statistiche

Ligue1 risultati e classifica