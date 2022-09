Psg, Galtier su Skriniar: "Impossibile prenderlo alle condizioni dell'Inter"

PARIGI - "Ci serviva un difensore in più perché abbiamo un calendario ricco di impegni. Dopo, c'era quello che si poteva fare o no. Non è stato possibile chiudere e capisco il mio presidente per non aver accettato le condizioni dell'Inter". Sono le parole dell'allenatore del Psg, Christophe Galtier, su Milan Skriniar, a lungo obiettivo del club francese nell'ultima sessione di mercato. "Faremo le cose con la rosa a disposizione - prosegue -, ho giocatori versatili, vedremo cosa darà la sequenza delle partite. Se sarà necessario cambiare organizzazione? Vedremo. Oppure integrare un giocatore molto giovane nelle partite che verranno, ne abbiamo con grande potenziale. Per me e per Luis Campos (il ds del Psg, ndr) era importante avere questo difensore in più. Purtroppo non siamo riusciti a farlo".