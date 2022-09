Ounas decisivo, il Lille di Fonseca batte il Tolosa

Vittoria all'ultimo minuto per il Montpellier, in casa, con il punteggio di 2-1 contro lo Strasburgo nell'ottava giornata del campionato di Ligue 1. Apre Nordin al 17', poi il pari degli ospiti all'85' con Diallo. Il match sembra destinato al pareggio, ma al 95' Savanier su rigore regala i tre punti alla formazione di Dall'Oglio che si porta così a quota 12 punti in classifica. Stesso risultato nell'altra partita di giornata, con il Lille che vince 2-1 in casa contro il Tolosa. La formazione di Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma, passa avanti al 5' minuto del primo tempo e si fa rrecuperare al 48' dalla rete di Chaibi ma al 53' è l'ex Napoli Ounas a segnare la rete del definitivo 2-1 e regalare la vittoria ai padroni di casa. Il Lille raggiunge così il Lione al quinto posto con 13 punti mentre il Tolosa resta a metà graduatoria a quota 8.