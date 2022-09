Nizza-Angers, clamoroso Todibo: espulso dopo soli 9 secondi

NIZZA (Francia) - Nove secondi: "tanto" è durata la partita di Jean-Clair Todibo, 22enne difensore di proprietà del Nizza, nel match valido per l'ottava giornata di Ligue 1, poi perso di misura in casa con l'Angers. Gli ospiti battono il calcio d'inizio e si costruiscono subito un'occasione con rapide triangolazioni, la sfera arriva sui piedi di un lanciatissimo Sima, la cui corsa è interrotta dall'intervento del giovane ex Barcellona: per l'arbitro non ci sono dubbi, fallo da ultimo uomo e cartellino rosso per quella che è un'espulsione da record, considerando che il tackle irregolare è stato commesso addirittura al sesto secondo di gioco.