Superlega, Al-Khelaifi: “Ho fiducia che nessuno la permetta”

Superlega no, mai. A dirlo è uno dei più fieri oppositori del progetto, ossia il presidente dell'Eca e del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, che è stato intervistato dal Politico. Il numero uno del Psg è diventato presidente dell'Eca in seguito all'esclusione del presidente della Juve Andrea Agnelli, che invece è stato tra i fondatori dell'idea per rivoluzionare le competizioni per club in Europa.

Al-Khelaifi: “Dobbiamo pensare a tutti, non solo a noi stessi” Al-Khelaifi si fa portavoce del calcio del popolo in una squadra che spende milioni su milioni per avere tra le sue fila Mbappè, Neymar e Messi. Dice: “Sono davvero fiducioso che nessuno permetterà che nasca il progetto Superlega. Dobbiamo pensare a tutti, non solo a noi stessi. La Superlega riguardava solo chi vi partecipava e non mi sarei mai unito a un progetto del genere”.