Il Marsiglia stende l'Angers: notte in vetta per Tudor e Veretout

ANGERS (FRANCIA) - Dopo il pari casalingo contro il Rennes e la sosta per le nazionali il Marsiglia torna in campo e ritrova la vittoria sul campo dell'Angers, battuto 3-0 nell'anticipo della 9ª giornata di campionato. Un successo firmato da Clauss, Suarez e Gerson ( ex di Roma e Fiorentina ), che consente alla squadra allenata da Igor Tudor di scavalcare momentaneamente il Psg in vetta alla classifica della Ligue 1.

L'ex tecnico del Verona, che lascia in panchina Under (dentro nel finale) e schiera titolare l'altro ex romanista Veretout, tira un sospiro di sollievo quando i padroni di casa (dopo un errore commesso proprio dal francese a centrocampo) colpiscono il palo con Bentaleb (18'). Scampato il pericolo il Marsiglia riesce poi a sbloccare il match al 35' con Clauss, innescato da Suarez a cui ricambia il favore a inizio ripresa servendogli la palla del raddoppio (50'). È il colpo del ko per l'Angers che poco dopo incassa anche il tris firmato da Gerson, bravo a piazzare con il piatto sinistro il pallone alle spalle del portiere di casa Fofana (59'). Nel finale c'è spazio anche per Under ma il risultato non cambia più: finisce 3-0 per il Marsiglia, ora a +1 sul Psg atteso dalla sfida casalinga contro il Nizza.

