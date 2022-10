Ligue 1, poker del Tolosa al Montpellier! Lorient tiene il passo

TOLOSA (Francia) - Domenica della 9ª giornata di Ligue 1 che vede il Tolosa dominare in casa il Montpellier in un match anche interrotto. I padroni di casa si sono imposti per 4-2 con le reti di Spierings, Aboukhlal, Chaibi e Dejaegere dopo il vantaggio di Cozza da parte degli ospiti. La partita è stata anche sospesa al 59' per lancio di fumogeni in campo. Un successo importante per il Tolosa che si porta a -1 dal 10° posto del Montpellier (12 punti) e a 2 dal 9° posto del Clermont che vince in extremis a casa dell'Ajaccio: decisivo il gol all'89' di Rashani seguito poi da quello di Dossou al 92' per il 3-1 finale.