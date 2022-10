Psg, pari e nervosismo in casa del Reims. Clamoroso ko del Marsiglia

MARSIGLIA (Francia) - La 10ª giornata della Ligue 1 si apre con un clamoroso colpo di scena: il Marsiglia di Igor Tudor rimedia la prima sconfitta in campionato per 2-1 contro l' Ajaccio . Al Vélodrome i padroni di casa sbloccano il parziale al 15' con il rigore trasformato da Payet ma la gioia dura appena 10 minuti perché Moussiti-Oko trova il pari. Subito ad inizio ripresa arriva il gol partita: autogol di Balerdi, che nel tentativo di respingere un cross beffa il suo portiere. Il Marsiglia rimane fermo a 23 punti (2° posto). Per l'Ajaccio invece una vera boccata d'ossigeno: è la seconda vittoria nelle ultime 3 partite che porta i ragazzi di Pantaloni al 18° posto a 7 punti.

Marsiglia-Ajaccio 1-2, tabellino e statistiche

Psg, solo un punto e tanto nervosismo

Non ne apprfotta il Paris Saint Germain, bloccato sullo 0-0 sul campo del Reims. Neymar e compagni, rivali della Juventus in Champions League, non sfruttano a dovere lo scivolone casalingo del Marsiglia contro l'Ajaccio per allungare ulteriormente in classifica e sono costretti a giocare in dieci contro il Reims per l'espulsione, alla fine del primo tempo, di Ramos. Nella parte finale dell'incontro tantissimo nervosismo in campo: tra brutti falli e risse, prendono il giallo anche Hakimi, Neymar e Mbappé.

Ligue 1, la classifica