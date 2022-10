"Neymar è solo un bambino piagnucoloso": la frase che abbatte la star del Psg

PARIGI - È finita 0-0 e con tanto nervosismo la sfida tra Reims e Psg, soprattutto tra i giocatori parigini, costretti a rimanere in dieci dal 41' per l'espulsione di Sergio Ramos per proteste. Neymar è entrato nella ripresa ma non ha cambiato le sorti della gara, divorandosi anche un gol davanti al portiere. Proprio la stella brasiliana è finita nel mirino di Marco Van Basten, che ha scagliato un attacco feroce contro O Ney.