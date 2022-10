Il Psg batte il Marsiglia, invasore placcato sulla porta di Donnarumma

PARIGI (FRANCIA) - Mbappé ispira, Neymar segna. Sono i due 'nemici-amici' a decidere il big-match dell'11ª giornata di Ligue 1 al 'Parco dei Principi', dove il Paris Saint-Germain (titolari Donnarumma, Verratti e gli ex 'italiani Hakimi, Marquinhos e Fabian Ruiz) supera 1-0 il Marsiglia di Tudor e allunga in vetta a +3 sul Lorient (fermato sullo 0-0 in casa dal Reims in uno degli anticipi). Un successo di misura ma pesantissimo per i parigini di Galtier, che erano reduci da un pareggio (sul campo del 'solito' Reims) e alle prese con il malcontento dello stesso Mbappé . L'attaccante francese è stato però decisivo in campo e nel primo tempo, dopo il ko di Danilo (sostituito al 25' da Mukiele) e la traversa colpita da Messi su punizione, ha servito a Neymar l'assist per il gol partita segnato a un passo dal riposo (46'). Gli ospiti dell'ex tecnico veronese Tudor (titolari l'ex interista Sanchez e gli ex romanisti Pau Lopez e Veretout , mentre Under è entrato nella ripresa e Gerson è rimasto in panchina) hanno provato a rimontare lo svantaggio nella ripresa, ma la porta di Donnarumma è rimasta inviolata ed è così arrivato il secondo stop di fila per il Marsiglia (rimasto in dieci al 72' per il rosso rimediato da Gigot ), ora quarto in classifica a -6 dalla capolista .

Invasore dietro a Donnarumma

Da segnalare al 'Parco dei Principi' anche un'invasione di campo alle spalle del portiere azzurro Donnarumma, che al 38' del primo tempo non si è accorto di un attivista dell'associazione ambientalista 'Just stop oil' riuscito ad eludere la sorveglianza e ad arrivare fino alla sua porta. L'uomo ha tentato di incatenarsi al palo ma gli addetti alla sicurezza sono riusciti a bloccarlo e a portarlo via con la forza dal terreno di gioco, con la partita che è ripresa dopo una breve interruzione.

Le altre partite

Nelle altre gare il Monaco non va oltre l'1-1 casalingo contro il Clermont. Monegaschi in vantaggio nel primo tempo con la rete firmata da Embolo, nel secondo tempo gli ospiti provano a riorganizzarsi e Andric segna la rete del pareggio. Finisce in parità anche tra Auxerre e Nizza (tra gli ospiti titolare l'italiano Viti, dentro nella ripresa l'ex juventino Ramsey): accade tutto nel primo tempo, con gli ospiti in vantaggio con la rete di Delort ma ripresi da Da Costa (1-1). Vittoria larga invece per il Nantes, che in casa non lascia scampo al Brest: 4-1 il finale di gara. Nella prima frazione gli ospiti trovano il vantaggio con Fadiga, ma il Nantes si riorganizza e prima dell'intervallo Simon e Ganago ribaltano il risultato. Nel secondo tempo poi Mostafa Mohamed e Sissoko chiudono i conti firmando il definitivo poker. Si chiude sul risultato di 1-1 invece il match tra Troyes e Ajaccio: nel secondo tempo Porozo porta in vantaggio i padroni di casa, ma nel finale di partita Idrissy sigla il gol che regala il pareggio agli ospiti. Vittoria casalinga per il Tolosa, che batte l'Angers (3-2). Primo tempo scoppiettante: Dejaegere segna il momentaneo vantaggio per i padroni di casa; l'Angers non si intimorisce e con Bentaleb trova l'1-1. La prima frazione di gara sembra chiusa ma poco prima dell'intervallo, al 40', van den Boomen riporta in vantaggio il Tolosa dagli undici metri. Nella ripresa Spierings firma la rete del 3-1; gli ospiti provano a riportarsi in partita e in pieno recupero Salama mette a segno il gol del definitivo 3-2. Con lo stesso risultato il Rennes piega il Lione, a cui non basta una doppietta di Lacazette: i padroni di casa vincono con due reti di Terrier intervallate dal gol segnato da Gouiri.

